Dussmann übernimmt MSR-Anbieter regelmatic

Zum 1. Februar hat Dussmann die auf Elektro-, Mess- und Regelungstechnik (EMSR) spezialisierte regelmatic GmbH mit Sitz in Hemmersbach übernommen. Das Industrieservice-Unternehmen mit etwa 140 Mitarbeitenden und einer Jahresleistung von gut 20 Mio. Euro wird im Unternehmensbereich Dussmann Technical Solutions angesiedelt.

Mit der Übernahme will Dussmann sein Technik-Know-how und die Position als technischer Partner für die Industrie sowohl in der Errichtung komplexer Anlagen als auch im Industrieservice ausbauen. Dr. Tino Weber, Geschäftsführer Dussmann Technical Solutions, sagt: „regelmatic ist die perfekte nationale Ergänzung zu unseren europaweiten Aktivitäten im EMSR-Bereich mit der STS Group.” Darüber hinaus gewinne Dussmann Technical Solutions mit der Übernahme neue, anspruchsvolle Kunden aus Chemie und Petrochemie.

Wer ist regelmatic?

regelmatic ist seit über 60 Jahren in der Planung, Installation und Wartung von Elektro-, Mess- und Regeltechnikeinrichtungen in der Prozessindustrie tätig. Schwerpunkte sind Wartung und Instandsetzung, Revisionsarbeiten im Zuge von Anlagenabstellungen sowie Umbaumaßnahmen bei laufenden Produktionsanlagen. Neben dem Hauptsitz im hessischen Hammersbach und einem Vertriebsbüro in Dorsten sind die Mitarbeitenden auf Industriestandorte der Mineralöl- sowie Chemiebranche wie Schwedt, Brunsbüttel, Gelsenkirchen, Ludwigshafen, Gersthofen und Karlsruhe verteil. Die Geschäftsführung der regelmatic GmbH liegt wie bisher in den Händen von Bernhard Wagner

Dussmann führt damit seinen Expansionskurs fort, der Teil der Next-Level-Strategie der Dussmann Group ist, und neben organischem Wachstum auch gezielte Akquisitionen vorsieht. So ist die Übernahme von regelmatic der vierte Zukauf bei Dussmann Technical Solutions innerhalb eines Jahres. Vor wenigen Tagen erfolgte das Closing mit dem norddeutschen Kälte- und Klimaexperten Clausen Systemkühlung. Bereits im März 2023 hatte Dussmann Technical Solutions den Geschäftsbetrieb der automatic Klein GmbH in Essen übernommen, und daraus die Dussmann Industrial Automation gegründet. Zudem wurde im Sommer 2023 die Automatisierungsexpertise mit einer 25-prozentigen Beteiligung an neogramm, einem Spezialisten für industrielle Digitalisierung, weiter ausgebaut.

