Dussmann übernimmt Clausen Systemkühlung

Um seine Marktposition in der Kälte- und Klimatechnik weiter auszubauen, wird der international tätige Gebäudedienstleister Dussmann Anfang Februar den Geschäftsbetrieb der Clausen Systemkühlung übernehmen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Börnsen bei Hamburg und bietet Lösungen im Bereich Klima-, Kälte- und Gebäudeleitsysteme an. Dazu gehören Leistungen wie der Neu- und Umbau sowie die Wartung und Instandhaltung von gewerblichen und privaten Kälte- und Klimaanlagen, Lüftungs- und Wärmerückgewinnungssystemen und deren Regelungstechnik.

Die 40 Clausen-Mitarbeitenden werden ebenfalls übernommen und in den Unternehmensbereich Dussmann Technical Solutions integriert. Chris Schumann, aus diesem Unternehmensbereich, wird künftig Stefan und Chris Clausen, die die Geschäftsführung weiterhin beibehalten, in der Führungsriege unterstützen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dussmann plant nach eigenen Angaben weitere Firmenbeteiligungen.

