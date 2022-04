Dussmann und German LED Tech kooperieren

Durch eine Kooperation mit German LED Tech will es Dussmann Service Deutschland Kunden leichter machen, ihre Lichtsysteme nachhaltig, energiesparend und ohne organisatorischen Aufwand zu modernisieren. LED Tech fertigt in Deutschland recycelbare Mehrweg-LED-Leuchtröhren und steht für hervorragende Werte in puncto Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit. Mit der Kooperation wollen die Partner den Kunden von Dussmann eine nachhaltige und kompatible Retrofit-Lösung beim Tausch auf LED-Leuchtmittel anbieten. Verschiedene Mietmodelle ermöglichen es Kunden von Dussmann, auch ohne Kapitalbindung auf die neue Technologie umzurüsten. So sparen die Kunden ab dem ersten Tag bis zu 80% ihrer Beleuchtungskosten bei maximaler CO 2 -Reduktion. Die Mietraten entsprechen in der Regel nur der Hälfte der erzielten Einsparungen, gibt Dussmann an.