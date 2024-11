E-Mobilität am DHL-Standort Nürnberg

Das gemeinsame Paket- und Briefzentrum der DHL und Deutschen Post in Nürnberg hat seine neue E-Ladeinfrastruktur vorgestellt, die bereits am 10. Juli 2024 in Betrieb genommen wurde. Rund 60 E-Fahrzeuge, darunter Street-Scooter und E-Transporter, befinden sich aktuell am Verbundstandort. Diese können nun an 188 Ladepunkten versorgt werden. Auf dem Gelände finden sich 99 Einzellader mit 3,7 kW, 17 Einzellader mit 11 kW sowie 36 Doppellader mit 3,7 kW von Elexon. Ergänzend zu den Ladepunkten mit fundamentiertem Brüstungssystem auf der Freifläche vereinfacht ein Catwalk-System mit Metallkonstruktion den Ladevorgang an den Ladepunkten unter den Hallenvordächern.

Die neue Ladeinfrastruktur erforderte Umbauarbeiten auf dem Gelände zwischen den Sortierhallen. Parkplätze wurden neu geordnet und Bäume wurden in Absprache mit dem Umweltamt der Stadt Nürnberg umgesetzt. Für die Neuinstallationen der Ladeinfrastruktur hat DHL eine Mittelspannungsleitung verlegt und einen neuen Trafo in Betrieb genommen.

In Zukunft soll das bidirektionale Laden eingeführt werden und bis Mitte des Jahres 2025 der Fuhrpark vollständig elektrifiziert sein.