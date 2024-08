gefma-Biker-Tour im Mittleren Schwarzwald

Die 19. gefma-Biker-Tour mit insgesamt 13 Motorradbegeisterten fand vom 23. bis 25. August im Mittleren Schwarzwald statt.

Ausgangspunkt der Ausfahrt bei hochsommerlichen Temperaturen war Gengenbach im Ortenaukreis. Von dort aus führte die Tagestour in einem kurvigen Rundkurs über 337 Kilometer zum Junghans Terrassenbau des Stuttgarter Industriearchitekten Philipp Jakob Manz in Schramberg sowie zum Titisee. Zurück im Basislager in Gengenbach blieb Zeit für übergreifende Facility-Management-Fachgespräche.

Im kommenden Jahr feiert die gefma-Biker-Tour mit ihrer insgesamt 20. Auflage ein Jubiläum. Die langjährigsten Biker haben sich darauf verständigt, die allererste Tour zu wiederholen. Ziel wird deshalb die Fränkische Schweiz sein, als Termin wurde 11. bis 14. September 2025 festgelegt. Interessenten können sich bei Wolfgang Inderwies (mail@indeconsult.de) melden.