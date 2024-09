gefma-Leitlinien für die CO2-Reduktion in Kliniken

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) stellt die neue Richtlinie GEFMA 162-2 „Klimaneutrale Sekundärprozesse in Krankenhäusern“ sowie das White Paper GEFMA 984-3 „Leitfaden zur Ermittlung und Reduzierung der Treibhausgasemissionen nicht-medizinischer Prozesse im Krankenhaus“ zur Verfügung.

Beide Veröffentlichungen sind im Rahmen eines vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts entstanden und bieten Entscheidungsträgern in Krankenhäusern praxisnahe Werkzeuge zur Senkung des CO2-Fußabdrucks in allen relevanten nicht-medizinischen Bereichen, teilte der Verband am 17. September mit. Die Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) hat in den vergangenen drei Jahren in Abstimmung mit dem gefma-Arbeitskreis Nachhaltigkeit Sekundärprozesse in Krankenhäusern untersucht.

Die Richtlinie GEFMA 162-2 soll eine fundierte Methodik bieten, um die Auswirkungen von Sekundärprozessen auf das Klima präzise zu bewerten. Laut gefma können Krankenhäuser damit ihre spezifischen Daten erfassen und transparent darstellen. Die Richtlinie stellt dafür unter anderem tabellarische Vorlagen bereit. Darüber hinaus werden für zehn ausgewählte, nicht-medizinische Dienstleistungen die Hauptemissionstreiber und mögliche Optimierungsmaßnahmen aufgezeigt. „Um die wichtigsten Einflussfaktoren für den CO2-Fußabdruck von Sekundärprozessen in Krankenhäusern zu verstehen, ist es notwendig, diese von Grund auf zu berechnen. Die Richtlinie GEFMA 162-2 bietet dafür einen optimalen Startpunkt“, erklärt Prof. Dr. Andrea Pelzeter, Mitglied des gefma-Arbeitskreises Nachhaltigkeit und Leiterin des Projekts.

Das White Paper GEFMA 984-3 liefert ergänzend eine praxisorientierte Anleitung zur Optimierung der CO2-Bilanz der nicht-medizinischen Prozesse in Krankenhäusern, heißt es weiter aus Bonn. Es enthält zahlreiche Kennzahlen sowie Berechnungsbeispiele, die typische Abläufe in Kliniken betreffen und soll eine praktische Unterstützung für den Einstieg in die Klimaneutralität von Sekundärprozessen bieten.

Die Richtlinie GEFMA 162-2 ist für gefma-Mitglieder kostenlos im gefma-Online-Shop erhältlich. Nicht-Mitglieder können sie für 50 Euro zzgl. USt. erwerben. Das White Paper GEFMA 984-3 steht kostenlos zum Download bereit. In der Ausgabe 11 der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ stellen wir Ihnen die Ergebnisse des Forschungsprojekts vor.