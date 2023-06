Nächster gefma-Tag Bayern am 20. Juli 2023

Der Deutsche Verband für Facility Management gefma lädt zum diesjährigen gefma-Tag Bayern am 20.07.2023 von 09:30 bis 17:00 Uhr in der Konzernzentrale der BayWa AG in München ein. Der gefma-Tag jährt sich 2023 zum achten Mal und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir betreiben Deutschland“. Die Lounges Bayern fokussieren sich dabei auf das Thema „ESG Transformation im FM. Herausforderungen und Lösungen in der Praxis.“

Was Sie erwartet:

Einführungsvortrag: Andreas Helber, Finanzvorstand BayWa AG, „100 Jahre BayWa – 100 Jahre Nachhaltigkeit im Wandel der Zeit“

Keynote: Anne Tischer, Gründerin und Geschäftsführerin Karma She Said, „Der „Social-Faktor“: Wie soziale Nachhaltigkeit die FM-Branche transformiert – und warum das gut für alle ist.“

Giulia Peretti, Head of Sustainability, REAL I. S. AG: „Die Dekarbonisierung des eigenen Immobilienbestandes als Teil der Real I.S. ESG-Strategie“

Dennis Sawin, Gründer und Geschäftsführer, Clearago GmbH: „ESG Herausforderungen an das Entsorgungsmanagement, und wie man dies im Regelbetrieb der Immobilien etabliert“

Ralf Pilger MRICS, Geschäftsführer, WISAG Facility Management Holding GmbH & Co. KG: „Vom klassischen Energiemanagement zum Paris konformen Immobilienbestand“

Manuel Gerlach, Head of Sales, Recogizer Group GmbH: „Digital first – Betriebsoptimierung mit intelligenten Algorithmen“

Klaus Forster und Wolfgang Inderwies, Leiter gefma Arbeitskreis Ausschreibung und Vergabe: „gefma-Branchenstandards zum Betreiben im Spiegel der Nachhaltigkeit: Mustervertrag (GEFMA 510) und Leistungsbeschreibung (GEFMA 520)“

Bernard Zeidler, Leiter Facility Management, Corporate Real Estate Managemen und Maurice Walgenbach, Projektmanager, Dienstleistung und Systeme, BayWa Baustoffe, beide BayWa AG: „Nachhaltig, effizient und gesund: Kooperativer Transformationsansatz für den Immobilienbestand der BayWa AG“

Anette Weller, Mitglied des Vorstands / CSO, Gegenbauer Holding SE & Co. KG: „ESG als Treiber von Kulturwandel für operative FM-Unternehmen“

Günter Lammering, Head of Facility Management, alstria office REIT-AG: „Änderungen der Immobilienstrategie in den letzten 10 Jahren und aktuelle ESG-Projekte im Facility Management“

