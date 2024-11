gefma vergibt Förderpreise 2024

Der Deutsche Verband für Facility Management (gefma) hat Ende November die Förderpreise 2024 verliehen und damit exzellente Hochschulabschlussarbeiten sowie Projektarbeiten der Ausbildung zum Fachwirt Facility Management prämiert. „Die Auszeichnungen würdigen nicht nur die besonderen Leistungen junger Talente, sondern unterstreichen auch die Bedeutung von Innovation und Wissenstransfer in unserer Branche“, sagte Prof. Markus Lehmann, gefma-Vorstand und Vorsitzender der Jury für Hochschulabschlussarbeiten.

Der diesjährige Hauptpreis mit einem Preisgeld von 3.000 Euro ging an Hauke Meyer (Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin/BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft) für seine Masterarbeit „Dekarbonisierungsszenarien und betriebswirtschaftliche Auswirkungen anhand unterschiedlicher Bestandsportfolios sozial orientierter Wohnungsunternehmen“.

Weitere Sonderpreise (jeweils 1.000 Euro) in verschiedenen Fachkategorien gingen an:

• Fachkategorie Immobilienbewertung: Jonas Jolly, RPTU Kaiserslautern-Landau, Bachelorarbeit „Automatisierung in der Immobilienbewertung – Status quo und Einfluss auf das Sachverständigenwesen“

• Fachkategorie Dienstleistungsmodelle: David Draxler, OHM Professional School, TH Nürnberg, Masterarbeit „Grundzüge eines Dienstleistungs- und Steuerungsmodells für den Winterdienst“

• Fachkategorie Smart Building: Ann-Kathrin Buff, FH Münster, Masterarbeit „Immobilien im Zeitalter der digitalen Vernetzung – Entwicklung eines Reifegradmodells zur Beurteilung der Smartness von Wohnimmobilien“

• Fachkategorie Betreibermodelle: Nicolas Christoph Rummel, TU Dresden, Dissertation „Betreibermodelle für die Immobilienbewirtschaftung international tätiger Großunternehmen“

• Fachkategorie Nachhaltigkeit/Betreiberverantwortung: Philipp Stuiber, OHM Professional School, TH Nürnberg, Masterarbeit „Nachhaltigkeitsstrategie: Eine nachhaltige Entwicklung von Gebäuden im Betrieb unter Berücksichtigung der Betreiberverantwortung 2.0 am Beispiel des Rödl Campus“

Im Wettbewerb der Projektarbeiten wurden folgende drei Gewinner ermittelt:

1. Preis (2.000 Euro): Sven Mayer, Technische Akademie Wuppertal, Projektarbeit „Ein modernes Ticketsystem aus Sicht des Disponenten“

2. Preis (1.000 Euro): Anja Hermann, Bauakademie Berlin, Projektarbeit „Sicherstellung einer rechtssicheren Dokumentation durch Erarbeitung einer Handlungsanweisung“

3. Preis (1.000 Euro): Lewis Rae, Technische Akademie Wuppertal, Projektarbeit „ESG – Künftiger Wertbeitrag des Facility Managements“