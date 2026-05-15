Geiger FM reinigt Deutsches Museum in München

Geiger Facility Management hat Anfang April die infrastrukturellen Gebäudemanagementleistungen für das gesamte Deutsche Museum München übernommen.

Neben der klassischen Unterhaltsreinigung umfasst das Leistungsspektrum auch Sonder- und Veranstaltungsreinigungen, Sanitär- und Hygieneservice, Schmutzfangmatten-Service, Wäscheservice sowie die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien und Hygieneartikeln, gab die Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz im Allgäu im Mai bekannt. Die Reinigungsflächen mit über 100.000 qm befinden sich an fünf Standorten, darunter der Sammlungsbau auf der Museumsinsel, das Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe, die Flugwerft Oberschleißheim, der Bibliotheksbau sowie das Depot Kirchheim. Geiger FM war bereits in Teilbereichen des Museums tätig, das rund 28.000 Objekte aus Naturwissenschaft und Technik beherbergt.

In München nutzt der Dienstleister nach eigenen Angaben Daten aus einem CAFM-System, einem Ticketsystem sowie einer entsprechenden App als Grundlage für kontinuierliche Prozessoptimierungen. Die Digitalisierung soll Transparenz für den Auftraggeber schaffen, eine flexible Einsatzplanung nach Besucheraufkommen ermöglichen und gleichbleibende Qualität trotz schwankender Anforderungen sichern. Über 6.600 qm in dem Technikmuseum werden laut Geiger FM bereits mit Reinigungsrobotern bearbeitet.