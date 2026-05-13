Aus G.I.P. wird Kötter Cyber Security

Die Kötter Security-Gruppe hat die auf IT-Sicherheit und Compliance spezialisierte G.I.P. in Kötter Cyber Security umbenannt.

„Die Umfirmierung erfolgt im Zuge der konsequenten Markenintegration innerhalb der Unternehmensgruppe und stärkt den einheitlichen Marktauftritt“, teilte die Kötter Security-Gruppe im Mai mit. Der Essener Sicherheitsdienstleister hatte im September 2024 eine Mehrheitsbeteiligung an dem IT-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg erworben. Ansprechpartner, Leistungen und bestehende Strukturen sollen unverändert bestehen bleiben.

„Mit Kötter Cyber Security machen wir sichtbar, was bereits gelebte Realität ist: eine integrierte Sicherheitsstrategie, die Unternehmen ganzheitlich schützt – gegen physische wie digitale Risiken gleichermaßen“, sagte Dirk H. Bürhaus, geschäftsführender Direktor der Kötter Security-Gruppe und zugleich Geschäftsführer der luxemburgischen Gesellschaft. Das Leistungsspektrum, das unter der Marke „Kötter Security 360“ angeboten wird, umfasst den Angaben zufolge unter anderem Security Consulting, Cloud Security, Incident Response, Compliance-Beratung, Schwachstellenanalysen sowie Managed Detection & Response.