Geiger FM bündelt Marken und Engineering-Kompetenz

Die Geiger Facility Management Gruppe hat zum Jahreswechsel 2024/2025 Umstrukturierungen vorgenommen: So firmieren nun die Tochterunternehmen Buck Hausmeisterservice GmbH aus Filderstadt, Gebäudereinigung Troost GmbH aus Schongau und Bremer Gebäudereinigung GmbH aus Waiblingen unter der gemeinsamen Dachmarke Geiger Facility Management. Die Zusammenführung unter einer Marke solle die regionalen Stärken und die Kompetenz vor Ort weiter ausbauen und eine einheitliche Identität schaffen, erklärt Felix Holzwarth, Geschäftsführer des Bereiches Gebäudeservice. Gleichzeitig will die Gruppe so das Leistungsspektrum – von infrastrukturellen Services, wie Gebäudereinigung, Hausmeisterservice und Grünpflege, über technische Dienstleistungen im Bereich Wartung und Betrieb bis hin zu spezialisierten Branchenlösungen – besser koordinieren und für die Kunden sichtbar machen. Darüber hinaus solle der Schritt laut Thomas Braun, geschäftsführender Gesellschafter der Geiger FM, das Gefühl der Zusammengehörigkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken.

Geschäftsbereich Engineering

Ebenfalls zum neuen Jahr hat die Geiger FM Gruppe das Planungsbüro Strobel für Haustechnik und Bauphysik sowie das Ingenieurbüro für Elektrotechnik Kettner & Baur an einem Standort in Augsburg zusammengeführt. Die beiden Tochterfirmen mit insgesamt zwanzig Mitarbeitenden – darunter Architekten, TGA-Planer, Bauleiter und Projektleiter – erbringen Leistungen wie die Planung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA), Bauphysik, Elektroplanung sowie DGNB-Zertifizierungen und Nachhaltigkeitsanalysen. Neben den Standorten Berlin, München, Memmingen und Dietmannsried, wo weitere Firmen aus dem Bereich Engineering der Geiger FM Dienstleistungsgruppe ansässig sind, soll am Standort Augsburg auch die enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Augsburg vorangetrieben werden. Zum Bereich Engineering bei Geiger FM zählen zudem noch das Ingenieurbüro Schötz und die gfp real estate concepts.

