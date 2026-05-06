Greenplaces setzt auf eigenes FM

Die Greenplaces Deutschland Asset Management GmbH baut ein eigenes Facility Management auf, das ab Jahresende die neuen Gewerbehöfe in Mannheim und Aichtal als erste Standorte betreuen soll.

Ziel ist, alle wichtigen Bereiche der Immobilien-Wertschöpfungskette im eigenen Unternehmen zu bündeln, teilte Greenplaces Ende April mit. Das Unternehmen entwickelt den Angaben zufolge nachhaltige, modulare Gewerbehöfe und hält sie im Bestand. Zu den Nutzern zählen insbesondere kleine und mittelständische Firmen wie Handwerksbetriebe, Startups und Dienstleister.

Greenplaces wurde 2017 in der Schweiz gegründet und verfügt in Deutschland mittlerweile über sieben Standorte mit insgesamt 276 Gewerbeeinheiten. Fünf weitere Gewerbehöfe befinden sich in der Planungs- beziehungsweise Bauphase. „Damit haben wir eine Angebotsgröße erreicht, um mit einem eigenen Facility Management für unsere Flächen einen zusätzlichen Dienstleistungssektor aufzubauen. Die Bereiche Grundstücksakquise, Sales, Marketing, Property- und Vermietungsmanagement werden schon seit Langem inhouse abgedeckt“, sagte Markus Eberhard, Geschäftsführer von Greenplaces Deutschland.

Den neu aufgebauten Dienstleistungsbereich Facility Management leitet Ana Maria Vázquez Calle. Die IHK-Betriebswirtin und IHK-geprüfte Immobilien- und WEG-Verwalterin war vor ihrem Wechsel zu Greenplaces Deutschland als kaufmännische Property-Managerin bei der b.i.g. facilitymanagement GmbH tätig.