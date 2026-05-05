Drees & Sommer knackt Umsatzmilliarde

Die Stuttgarter Drees & Sommer SE hat ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,017 Mrd. Euro erhöht und damit erstmals über eine Milliarde Euro umgesetzt.

In einer von hoher Planungsunsicherheit, geopolitische Spannungen und volatilen Märkten kennzeichneten Bau- und Immobilienwirtschaft stieg das operative Ergebnis im Vergleich zu 2024 um rund 2,5 Prozent auf 114,6 Mio. Euro, teilte das Beratungs- und Projektmanagementunternehmen Anfang Mai mit. Die Firmengruppe beschäftigt aktuell 6.500 Mitarbeiter an mehr als 80 Standorten weltweit. „Wir haben früh in Bereiche investiert, die heute stark nachgefragt sind – Infrastruktur, Industrie und internationale Märkte. Dass wir in einem Jahr mit spürbarer Investitionszurückhaltung gewachsen sind, bestätigt diesen Kurs. Gleichzeitig schafft unser Ergebnis die Grundlage, weiterhin gezielt in innovative Lösungen und Zukunftstechnologien für unsere Kunden zu investieren“, kommentierte Steffen Szeidl, Vorstandssprecher von Drees & Sommer, die Geschäftsentwicklung.

Als Beispiel für ein abgeschlossenes, infrastrukturelles Großprojekt nennt das Unternehmen den Terminal 3 am Flughafen Frankfurt, der seit April 2026 in Betrieb ist. Drees & Sommer begleitete das Projekt über fast zwei Jahrzehnte und verantwortete Projektmanagement, Construction Management sowie die Mieterkoordination aus einer Hand. Das Sondervermögen von 500 Mrd. Euro der Bundesregierung setzte zwar ein wichtiges Signal, in der Praxis würden jedoch fehlende Priorisierung, Planungsengpässe und begrenzte Umsetzungskapazitäten viele Vorhaben bremsen, heißt es weiter aus Stuttgart. „Häufig mangelt es an Klarheit darüber, was zuerst angegangen werden muss. Hier schafft unser strategisches Erhaltungsmanagement nachvollziehbare Prioritäten“, erklärte Szeidl. Angesichts des Sanierungsstaus würden öffentlich-private Partnerschaften daher an Bedeutung gewinnen.

Unabhängig davon wurden 2025 den Angaben zufolge die Themen Wasser und Sicherheit als strategische Geschäftsfelder vorangetrieben. „Mit unserer Wasserinitiative bündeln wir Expertise in resilienten Wasserinfrastrukturen, urbanem Regenwassermanagement und industrieller Wassertechnologie – von der Schwammstadt bis zum geschlossenen Wasserkreislauf in der Produktion“, erklärte Drees & Sommer-Vorstand Dierk Mutschler. Im Bereich Security and Defense hat das Unternehmen eine zweite Initiative gestartet und berät öffentliche und private Auftraggeber bei Bauvorhaben, in denen zivile, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anforderungen zusammenkommen.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zu Drees & Sommer finden Sie in unserer FM-Berater-Datenbank oder in unserer Marktübersicht der FM-Beratungsunternehmen 2026.