Holzke ist neuer CEO von Spie

Markus Holzke ist seit dem 30. April 2026 neuer CEO des französischen Multitechnik-Dienstleister Spie.

Holzke übernimmt die Position von Gauthier Louette, der die Firmengruppe nach über zwei Jahrzehnten verlassen hat, teilte Spie Ende April mit. Holzke leitete seit 2013 Spie Germany Switzerland Austria und hat die Geschäftsführung der Tochtergesellschaft an Rainer Hollang übergeben, der zuvor für den Geschäftsbereich Efficient Facilities verantwortlich war.

Spie Germany Switzerland Austria hat sich den Angaben zufolge seit 2013, zunächst unter dem Namen Spie GmbH, später Spie Deutschland & Zentraleuropa, „mit einem stetig wachsenden Leistungsportfolio zum führenden Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastrukturen entwickelt und das Dienstleistungsportfolio durch resilientes organisches Wachstum und 39 Akquisitionen konsequent ausgebaut“.