Infrareal übernimmt Pharma-Park in Niederösterreich

Die Infrareal Holding GmbH plant, den Pharma- und Biotech-Standort von Takeda im niederösterreichischen Orth zu erwerben. Einen Übernahmevertrag über das 24 ha große Grundstück samt Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen und einigen pharmazeutischen Produktionsanlagen, das sich rund 30 km östlich von Wien befindet, haben die beiden Unternehmen bereits unterzeichnet, teilte Infrareal mit.

Infrareal hat sich nach eigenen Angaben auf den Betrieb und die Entwicklung von Industrie- und Gewerbeparks mit Schwerpunkt auf Pharma und Life-Science spezialisiert. Das Unternehmen verfügt bereits über derartige Standorte in Marburg und Jena und will nun in Orth zukaufen. „Mit unserer Expertise werden wir den Standort weiter ausbauen und planen die Ansiedlung weiterer Unternehmen aus diesen Branchen“, erklärt Dr. Martin Egger, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von Infrareal. Der Betreiber soll über seine Tochtergesellschaft PharmaparkOrth Management GmbH für alle Dienstleistungen an dem niederösterreichischen Standort zuständig sein. Dazu gehören die Medienversorgung, die Entsorgung sowie weitere Infrastruktur- und Engineering-Leistungen wie die Standortentwicklung.