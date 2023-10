Interlift findet ab 2025 in Nürnberg statt

Die Aufzug-Fachmesse Interlift, die gerade in Augsburg stattfindet, wird ab 2025 auf dem Messegelände in Nürnberg ihre Zelte aufschlagen. Das gab jetzt der Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen bekannt. Die nächste der alle zwei Jahre stattfindenden Fachschauen wird am 14. bis 17. Oktober 2025 unter dem Zeichen der Burg abgehalten.

Der räumliche Umzug der Weltleitmesse für Aufzugtechnik eröffne neue Möglichkeiten für das Format, lassen die Veranstalter wissen. Die Messe wird in den Hallen 1 bis 5 untergebracht und an die beiden großen Eingangsbereiche und Kongresszentren NCC Ost und NCC Mitte angebunden sein, die mit zahlreichen Räumen und Sälen vielfältige Möglichkeiten für Vorträge, Besprechungen und Rahmenveranstaltungen bieten. #

Der Verband für Aufzugtechnik VFA-Interlift als fachlicher Träger der Messe und der Interlift-Veranstalter AFAG trafen die Entscheidung für den neuen Standort gemeinsam und in Abstimmung mit dem Messebeirat.