Johnson Controls erwirbt Kühlkonzept-Anbieter für Rechenzentren

von Michael Pecka
Bild: Johnson Controls

Johnson Controls hat eine Vereinbarung zur Übernahme der US-amerikanischen Firma Alloy Enterprises unterzeichnet, die auf Wärmemanagement-Lösungen für Hochleistungsrechenzentren spezialisiert ist.

„Die Technologie erlaubt uns, das gesamte Wärmemanagement eines Rechenzentrums zu optimieren – damit stärken wir unsere Kernkompetenzen und unser Gesamtportfolio, was wiederum unser langfristiges Engagement unterstreicht, eine Führungsrolle bei fortschrittlichen Wärmemanagementlösungen für geschäftskritische Anwendungen einzunehmen“, sagte Lei Schlitz, Vice President und President Global Products & Solutions, Ende Februar.

Alloy Enterprises mit Sitz in Boston wurde 2020 gegründet und hat den Angaben zufolge eine Lösung mit Direktflüssigkeitskühlung entwickelt, die die Effizienz des Wärmemanagements bis zu 35 Prozent steigern und den Druckabfall bis zu 75 Prozent senken soll. Die Technologie ist insbesondere für die Flüssigkeitskühlung zentraler Komponenten wie GPUs/CPUs, Speicher und Netzwerkschnittstellen konzipiert.

Mit der Übernahme will Johnson Controls sein Portfolio an Kühllösungen für Data Center erweitern. Dazu zählen bislang neben der skalierbaren Silent-Aire-Plattform mit Kühlleistungen von 500 kW bis über 10 MW auch eine Reihe von Absorptionskühlern. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

