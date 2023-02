Köberl Group investiert in Abwassertechnikunternehmen

Die Köberl Group, ein Gimv-Portfoliounternehmen, hat mit ihrer Tochter Fink Gebäudetechnik die Fachbetriebe Rohrreinigungs – Service RRS und die THG Abwassertechnik aufgekauft. Dadurch stärkt die Gruppe ihren Hauptstandort München und erweitert den Geschäftsbereich der Fink Gebäudetechnik in der Rohrreinigung und Abwassertechnik. Köberl verfolgt durch Übernahmen wie diese das Ziel, ein führender Komplettanbieter in der Gebäudetechnik zu werden. Der geschäftsführende Gesellschafter der beiden Unternehmen, Andreas Stauber, bleibt an Bord und beteiligt sich an Köberl. Über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.