Leadec akquiriert Castrol Industrie und Service

Leadec hat zum 1. April 2022 die Castrol Industrie und Service GmbH übernommen. Das Unternehmen erbringt Fluidmanagement-Services für Kunden aus den Bereichen Automobil und Maschinenbau sowie weiteren Branchen. Die Übernahme ist ein weiterer Schritt in der europaweiten Servicepartnerschaft für Industriekunden, die Leadec und Castrol 2021 geschlossen haben. Leadec und Castrol bieten ihre Dienstleistungen im Rahmen der Servicepartnerschaft derzeit in Europa an. Langfristig sollen sie Kunden weltweit zur Verfügung stehen.

Castrol Industrie und Service …

… sitzt in Mönchengladbach, beschäftigt 80 Mitarbeiter und besteht seit mehr als 20 Jahren. Deutschlandweit ist das Unternehmen für über 200 Kunden und zurzeit an 35 Standorten im Einsatz. Zu den Leistungen gehören Fluidmanagement-Services, insbesondere Chemical Management Services (CMS).