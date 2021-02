Leadec Brasilien gewinnt weiteren Kunden

Der Lebensmittelhersteller Liotécnica Tecnologia em Alimentos hat Leadec erstmals mit Dienstleistungen in seinen Werken in Embu das Artes in Brasilien beauftragt. Für Leadec ist es ein weiterer Auftragsgewinn im Bereich Food & Beverage. Der Dienstleister und übernimmt die operativen Services im Bereich der gebäudetechnischen Anlagen und in der Gebäudeinstandhaltung. Dazu zählt die Instandhaltung der HLK- und Produktionsanlagen, der Betrieb der Medienversorgung sowie Schweiß- und Gebäudeinstandhaltungsarbeiten in den Produktionsstätten am Standort.

Über Lioténica

Liotécnica ist auf die Produktion von industriellen Zutaten spezialisiert und setzt verschiedene Technologien zur Trocknung von Rohstoffen ein, extrahiert Getreidemalz, entwickelt Rezepturen, stellt Produkte her und verpackt diese als Co-Packer für andere Produktmarken innerhalb und außerhalb Brasiliens. Darüber hinausproduziert Liotécnica eigene Marken für den Einzelhandel, Gastronomie- und Automatenmarkt.