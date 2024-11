Löhne für Gebäudereiniger steigen

Die Gewerkschaft IG BAU und der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerk (BIV) auf Arbeitgeberseite haben sich im Rahmen der vierten Tarifrunde auf einen Tarifkompromiss geeinigt.

Der allgemeinverbindliche Branchenmindestlohn in der Einstiegs-Lohngruppe (Lohngruppe 1) erhöht sich zum 1. Januar 2025 von 13,50 Euro auf 14,25 Euro und zum 1. Januar 2026 auf 15 Euro, eine Tariflohnerhöhung von insgesamt 11,1 Prozent, teilte der BIV mit. Der allgemeinverbindliche Branchenmindestlohn für Fachkräfte (Lohngruppe 6) legt zum 1. Januar 2025 von 16,70 Euro auf 17,65 Euro zu und zum 1. Januar 2026 auf 18,40 Euro, eine Tariflohnerhöhung von insgesamt 10,2 Prozent. Die Azubivergütungen steigt zum 1. Januar 2025 für die zweijährige Laufzeit von 900, 1.035 bzw. 1.200 Euro je nach Lehrjahr auf 1.000, 1.150 bzw. 1.300 Euro. Ein 13. Monatseinkommen sieht der Tarifvertrag nicht vor. Beide Seiten haben ab Ende 2025 Gespräche über einen möglichen Gewerkschaftsbonus ab 2027 vereinbart, heißt es weiter aus Köln.

„Am Ende steht ein Kompromiss, der den wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten, den Interessen der Branche sowie der Sozialpartnerschaft Rechnung trägt. Gewichtige Argumente sind die Allgemeinverbindlichkeit und die zweijährige Planungssicherheit für Unternehmen und Auftraggeber“, erklärte der Vorsitzende der BIV-Tarifkommission Christian Kloevekorn. Die Einigung wurde nach 16-stündigen Verhandlungen in der Nacht vom 14. auf den 15. November in Köln erzielt. Mit knapp 700.000 Mitarbeitern sind die Gebäudereiniger die beschäftigungsstärkste Handwerksbranche in Deutschland. Dem BIV gehören knapp 2.500 Mitgliedsbetriebe an, die rund 85 Prozent des Marktes repräsentieren.