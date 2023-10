MEC zurück im RemsPark Waiblingen

Der Betreiber von Handelsimmobilien und Fachmarktzentren MEC wird ab 1. November 2023 das operative Standortmanagement des RemsPark in Waiblingen erneut verantworten. MEC war bereits von 2011 bis Ende 2022 für das Center- und Standortmanagement, das technische Property Management sowie die Vermietung der Ladenflächen von rund 17.000 m² verantwortlich. Ein entsprechender Vertrag für den Neuauftrag wurde mit dem ebenfalls neuen Eigentümer Kaufland geschlossen. Kaufland erwarb die Handelsimmobilie erst 2022. Aktuell befindet sie sich in Umbau, um ein attraktives und zukunftsfähiges Einkaufszentrum zu werden, und soll voraussichtlich Ende 2023 neu eröffnen. Kaufland selbst wird am Standort eine rund 6.500 m² große Filiale betreiben.