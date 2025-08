Mercedes-Benz Museum verlängert mit Engie

Engie Deutschland hat erneut den Auftrag für das technische Gebäudemanagement und die Zuarbeit beim Veranstaltungsmanagement des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart erhalten.

Bereits seit 2018 übernimmt der Dienstleister nach eigenen Angaben das technische Gebäudemanagement in allen öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereichen des Museumsgebäudes, im Verbindungsbau mit Shop, in der Gastronomie inklusive aller ausgewiesenen Küchenbereiche sowie in allen weiteren Anlagen auf dem Gelände. Ende Juli verlängerten beide Partner den Vertrag in gleichem Umfang, teilte Engie Deutschland mit. „Das Mercedes-Benz Museum ist seit vielen Jahren ein Publikumsmagnet – und wir freuen uns, zu diesem Erfolg durch den reibungslosen technischen Betrieb und das markenadäquate Erscheinungsbild des Gebäudes und der technischen Außenanlagen beizutragen“, sagte Alexander Häfele, Leiter Facility Management im Bereich Facility Solutions in der Engie-Niederlassung Stuttgart.

Das Automobil-Museum mit rund 160 Fahrzeugen und mehr als 1.500 Exponaten auf 16.500 qm Ausstellungsfläche lockt jährlich etwa 800.000 Besucher an und wird zudem als Veranstaltungsort genutzt. Auch das angrenzende Mercedes-Benz Center betreut Engie seit 2018 als technischer Dienstleister.