Caverion: Auftrag beim Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts

Caverion Deutschland hat den Zuschlag für die Ausführung der technischen Gewerke Heizung und Kälte im Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts in Berlin erhalten.

„Caverion war bei der Errichtung in den 1990er Jahre beteiligt und wir freuen uns sehr darüber, nun wieder zum Zug zu kommen“, sagte Manfred Simmet, Geschäftsführer von Caverion Deutschland. Das neue Gebäude wird in unmittelbarer Umgebung zum bestehenden Bundeskanzleramt am gegenüberliegenden Spree-Ufer errichtet. In dem halbrunden Bau mit sechs Stockwerken sollen auf rund 57.000 m² Bruttogeschossfläche unter anderem etwa 400 Büroräume entstehen.