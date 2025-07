Airbus erweitert Kooperation mit Engie

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat Engie beauftragt, seine Dekarbonisierungsstrategie an insgesamt 22 europäischen Standorten umzusetzen. Airbus will bis 2030 den Energieverbrauch seiner Liegenschaften in Frankreich, Deutschland und Spanien im Vergleich zu 2015 um 20 Prozent senken und den Ausstoß von Treibhausgasen um 85 Prozent verringern, teilte Engie Deutschland mit.

Mit dem neuen Vertrag, der die Partnerschaft nun auf Deutschland und Spanien ausweitet, setzen beide Unternehmen ihre langjährige Kooperation fort. Die neue Rahmenvereinbarung umfasst zehn Standorte in Deutschland sowie weitere zwölf in Frankreich und Spanien. Die Projekte zur Installation von intelligenten Energiemanagementsystem sowie zur effizienten Strom- und Wärmeerzeugung mit erneuerbaren Energien sollen schrittweise ab 2026 eingeführt und spätestens 2029 in Betrieb genommen werden. Engie wird die neue Infrastruktur betreiben und warten, heißt es weiter aus Köln.

„Für Airbus geht es ebenso wie für all unsere Industriekunden darum, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit ihres jeweiligen Unternehmens zu sichern“, sagte Frank Lacroix, Executive Vice President von Engie und verantwortlich für die Global Business Unit Local Energy Infrastructures.