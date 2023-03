Nachhaltigkeits-Silber für Geiger

Geiger Facility Management hat für das Jahr 2023 eine Auszeichnung in Silber für das Handeln des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, nachhaltige Beschaffung, Arbeits- und Menschenrechte sowie Ethik erhalten. Bewertet wurde der Dienstleister von der Nachhaltigkeits-Bewertungsplattform EcoVadis. Damit konnte Geiger FM das Ergebnis zum Vorjahr verbessern und platziert sich so unter den besten 15 Prozent, der in dieser Branche beurteilten Unternehmen.

Weitere Unternehmenskennzahlen und Fakten zu Geiger Facility Management finden Sie in unserer Facility-Services-Datenbank unter: www.facility-manager.de/fs-anbieter