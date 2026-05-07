Zahlreiche Neuaussteller bei der CAFM-Messe

Die CAFM-MESSE & KONGRESS, die am 29. und 30. Juni im Esperanto stattfindet, erfreut sich eines respektablen Ausstellerwachstums. Erstmalig sind in diesem Jahr dabei: BIM Agile, FSP Gruppe, Immersight, IP Syscon, Logitech, Mazemap, Parksmart, Remberg, Seatti und Zenkit.

Neben gefma und dem CAFMRING engagieren sich als neue Partner der VKIG – Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften e. V. sowie die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e. V. (FKT) für die Messe.

Themen des Kongresses

Das begleitende Kongressprogramm wartet mit Vorträgen über die korrekte Einführung von CAFM-Systemen, Datenpflege – Dokumentation – Auswertung – Reporting, BIM für Facility Manager sowie Potenziale von KI für Datenprozesse im Gebäudemanagement auf. In zwei Diskussionsrunden geht es um „Unerkannte Potenziale im CAFM“ und die „Digitalisierung im Facility Management der Öffentlichen Hand und im kommunalen Umfeld“.

Die CAFM-MESSE & KONGRESS bleibt somit auch für Besucher spannend, die bereits im letzten Jahr daran teilgenommen haben.

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