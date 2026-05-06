Dorfner Gruppe wächst durch Neuaufträge und neue Services

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Dorfner Gruppe ein Umsatzwachstum von 6,5 Prozent auf nun 372,3 Mo. Euro verzeichnen können (2024: 349,8 Mio. Euro).

Gesamtgeschäftsführer Peter Engelbrecht sieht mehrere Faktoren als Grund für die positive Entwicklung: „Dieser Erfolg fußt auf einem fachlich starken Team, engen Partnerschaften mit unseren Bestandskunden und einem hohen Qualitätsstandard in unserer Arbeit, der auch viele Neukunden überzeugt hat.“ Zudem habe die neue Tochtergesellschaft Dorfner Sicherheitsdienste erste Umsätze erwirtschaftet und auch das Auslandsgeschäft habe sich gut entwickelt. Die Anzahl der Mitarbeitenden bewegte sich mit 11.075 zum Stichtag 31. Dezember 2025 leicht über dem Niveau des Vorjahres (10.979).

Die Geschäftsbereiche im Überblick

Der Großteil des Umsatzes stammte erneut aus der Gebäudereinigung. Insgesamt 300,3 Mio. Euro wurden hier 2025 erwirtschaftet. Das entspricht einem Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (281,7 Mio. Euro). Auch im Catering konnte ein weiteres Umsatzwachstum verzeichnet werden. Der Geschäftsbereich trug 40,9 Mio. Euro bei und wuchs um 6,5 Prozent. Der Geschäftsbereich Gebäudemanagement, dem auch die Sicherheitsdienste zugeordnet sind, legte um gut 5 Prozent auf 31,1 Mio. Euro zu. Die beiden Auslandsgesellschaften der Dorfner Gruppe in Österreich und Tschechien erwirtschafteten zusammen 18,1 Mio. Euro (2024: 17,2 Mio. Euro).

Neue Aufträge in der Gebäudereinigung hatte Dorfner 2025 beispielsweise von Abus Security Center, bei oberfränkischen Sparkassen oder bei Diehl Metering erhalten.