Neuer Vorstand bei RealFM

RealFM hat seinen Vorstand und das Präsidium neu gewählt. Anlass für die Neuwahlen war die Mitgliederversammlung, die am 29. November 2024 in Berlin stattgefunden hat. Diese wählte Dirk Otto, Apleona GmbH, München, erneut zum Präsidenten und Jörg Petri, Bayer AG, Berlin, zum Vizepräsidenten. Jürgen Janda, Europäisches Patentamt, München, und Berhan Tongay, DB InfraGO AG, Stuttgart, wurden als Präsidiumsmitglieder bestätigt.

Robert Paul von der Schenker Europe GmbH, Frankfurt am Main, seit 2018 Präsidiumsmitglied, trat nicht mehr an. Ihm wurde für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit und sein starkes Engagement für die Verbandsentwicklung gedankt. Sandra Zengerling, LBBW Corporate Real Estate Management GmbH, Stuttgart, und Jens Schlüter, CARIAD SE, Berlin, wurden neu in das Präsidium gewählt.