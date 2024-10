Neustadt in Holstein nutzt Meerwasser-Wärmepumpe

Die Stadtwerke Neustadt in Holstein sind ihrem klimaschonenden Wärmekonzept für das neue Hafenquartier einen Schritt nähergekommen: Am 28. Oktober 2024 wurde die hierfür eingeplante Meerwasser-Wärmepumpe geliefert. Die zweistufige Wärmepumpe mit modularem System ermöglicht es, vier Grad kaltes Wasser aus der Neustädter Ostsee-Bucht auf Temperatur zu bringen und in das quartierseigene Wärmenetz zu leiten. Die Heizleistung beträgt bis zu 700 kW und beläuft sich in der kälteren Jahreszeit auf rund 500 kW. Ergänzt wird sie vom nahegelegenen Müllheizkraftwerk des Zweckverbands Ostholstein (ZVO), einem zusätzlichen Spitzenlastkessel sowie einem Wärmespeicher.

Die Meerwasser-Wärmepumpe hat Hersteller Johnson Controls in Dänemark gefertigt. In Neustadt in Holstein wird sie in ein größeres Nahwärmenetz eingebunden und ist laut Anbieter für die Fernwärmeanwendung geeignet. 2025 soll die klimaschonende Wärmeversorgung in Betrieb genommen werden.