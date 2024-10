Die OFB Projektentwicklung wird gemeinsam mit Kieback&Peter als Techniklieferant das Bürogebäude The Friedenauer in Berlin bauen. Die Entwicklung nach EU-Taxonomie und angestrebte Zertifizierungen der DGNB in Gold sowie von WiredScore bilden die Grundlage für das Nachhaltigkeitskonzept des Gebäudes.

Auf dem 8.700 m² großen Grundstück im Bezirk Tempelhof-Schöneberg wird der ESG-konforme Bürokomplex mit einer Bruttogeschossfläche von rund 29.000 m² realisiert. Die 21.000 m2 Mietfläche verteilen sich über sieben bzw. elf Etagen. Das Projekt verbindet Flächen für Büro, Einzelhandel und Gastronomie und setzt auf ein ganzheitliches ESG-Konzept.

In Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben ist ein Pilotprojekt zur Gebäudeenergieversorgung mittels Wärmerückgewinnung aus dem Mischwasserkanal geplant, durch das ein Teil des Energiebedarfs des Gebäudes gedeckt werden soll. Zum Nachhaltigkeitskonzept gehört ebenso der Einsatz von 700 m² Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen und innovativer Automationstechnik, die eine lückenlose digitale Verbrauchserfassung ermöglichen soll.

„Der neue Standort ist ein Schaufenster unserer nachhaltigen Gebäudeautomation und -technologie, die in diesem Bürogebäude vollständig integriert sein wird. Durch den klimaneutralen Betrieb des Gebäudes tragen wir aktiv zum Klimaschutz und unserer Zielerreichung bei, als Unternehmen klimaneutral zu werden“, freut sich Christoph Ritzkat, geschäftsführender Gesellschafter bei Kieback&Peter. Das Unternehmen ist mit über 7.000 m2 Bürofläche zugleich Ankermieter in dem Neubau.

Der Baubeginn für The Friedenauer ist für das erste Quartal 2025 geplant, fertiggestellt sein soll das Gebäude Mitte 2027.