Partnerschaft zwischen Schneider Electric und Cisco

Schneider Electric und Cisco haben eine Technologiepartnerschaft geschlossen, die dazu beitragen soll, Fortschritte bei der Einführung intelligenter Gebäude als Standard zu erzielen. Die beiden Unternehmen entwickeln Designs, die den Anschluss von Gebäudemanagementsystemen mit einer skalierbaren Architektur sowie einer Verwaltung an ein IP-Netzwerk ermöglichen. Dabei verbinden sie Betriebstechnik (OT) und Informationstechnologie (IT) in Gebäudemanagementsystemen.

Die Lösung ermöglicht die Integration mehrerer IP-Architektur-Topologien von Schneider Electric EcoStruxure Building, wobei Cisco Industrial Ethernet-Switches für die Verbindung mit den SmartX IP-Controllern von Schneider verwendet werden. Die Lösung erfüllt die Anforderungen an die Systemverfügbarkeit bei der Bereitstellung, wodurch die Kunden Zeit und Ressourcen sparen und gleichzeitig ihre Sicherheit erhöhen.