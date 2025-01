Peter Gross erhält FM-Auftrag in Trier

Die Peter Gross Facility Management GmbH hat zum Jahresanfang 2025 das Facility Management für das Alleen Center in Trier übernommen. Das Alleen Center, ein Einkaufscenter in unmittelbarer Nähe des Trierer Hauptbahnhofs, vereint auf einer Mietfläche von über 24.000 m² Büroflächen, Einzelhandel, Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie. Die Peter Gross Facility Management GmbH erbringt im Rahmen des technischen Facility Managements das Objektmanagement rund um die Uhr vor Ort, einschließlich der Objektdokumentation, die technische Betriebsführung sowie im infrastrukturellen Facility Management die Unterhaltsreinigung, die Außenreinigung und den Sicherheitsdienst, teilte das Unternehmen mit.

„Mit dem Alleen Center in Trier stellen wir unsere Kompetenz in der Betreuung von Einkaufszentren unter Beweis und sehen eine gute Ausgangslage zur Akquisition weiterer Kunden in der Region Trier“, sagte Rainer Vollmer, Geschäftsführer der Peter Gross Facility Management GmbH.