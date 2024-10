Peter Gross FM erhält Auftrag der LEG Service

Die saarländische LEG Service GmbH hat die Peter Gross Facility Management GmbH & Co. KG im Zuge einer europaweiten Ausschreibung mit technischen Facility Management-Dienstleistungen für mehrere Landesliegenschaften beauftragt. Zum betreuten Portfolio gehören der Science Park Saar in Saarbrücken, ein Unternehmer- und Gründerzentrum für junge, technologieorientierte Unternehmen mit rund 14.000 m² BGF, ebenso wie die Verwaltungsgebäude des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz und des Landessozialgerichts, der Gewerbepark Eiweiler, das Gewerbe- und Technologiezentrum in Völklingen sowie Liegenschaften in Göttelborn und Landsweiler-Reden.

Peter Gross Facility Management verantwortet die technische Betriebsführung einschließlich der Objektdokumentation sowie die Steuerung und Koordination der technischen Serviceleistungen. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe waren seitens der LEG Service GmbH das Gesamtkonzept mit einem nachhaltigen und ganzheitlichen Facility Management-Ansatz, die IT-basierte Dokumentation mit einem CAFM-System sowie die hohe Eigenleistungsquote.

Als Tochterunternehmen der SHS Strukturholding Saar ist die LEG Service der zentrale Dienstleistungspartner für Unternehmen mit dem „SHS Shared Services“-Leistungspaket. Darunter versteht man die Konsolidierung und Zentralisierung von Dienstleistungsprozessen in den Bereichen Planung, Betreuung, Projektsteuerung und Facility Management. Die Gesellschafter der LEG Service sind das Saarland, die SHS Strukturholding Saar, die gwSaar Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar, die SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft, die LEG Saar Landesentwicklungsgesellschaft Saarland, die WOGE Saar Wohnungsgesellschaft Saarland, die Industriekultur Saar GmbH, die Verkehrsholding Saar, die Völklinger Hütte, die Stiftung Saarländischer Kulturbesitz sowie die Universität des Saarlandes.