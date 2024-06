Piepenbrock erhält Reinigungsauftrag von DLR

Seit Januar 2024 ist die Piepenbrock Unternehmensgruppe mit der Unterhaltungsreinigung am Standort Ulm des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) beauftragt. Der Gebäudedienstleister gewann die Ausschreibung und kümmert sich seitdem um die Unterhaltsreinigung in den Büros, Laboren, Besprechungsräumen, auf Verkehrs- und Nutzflächen sowie in der Kantine des Forschungsstandortes. Dem DLR sind aufgrund der anspruchsvollen Forschungstätigkeiten Sauberkeit, Ordnung und die Einhaltung strenger Hygienevorschriften besonders wichtig. Auf individuelle Anforderungen gehe Piepenbrock deshalb bei der Auftragsausführung ein, teilt der Dienstleister mit. Der regelmäßige und enge Austausch aller Beteiligten helfe dabei, etwaige Herausforderungen zu lösen. „Wir möchten sicherstellen, dass das DLR sich voll auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann“, erklärt Norbert Erdhofer, Niederlassungsleiter bei Piepenbrock in Neu-Ulm.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zu Piepenbrock finden Sie in unserer Facility-Services-Anbieter-Datenbank oder in unserer Marktübersicht Facility Services Anbieter 2023. Die neue Ausgabe 2024 erscheint Ende Juli.