Reinigungsauftrag für Piepenbrock bei Starlight Express

Piepenbrock hat seit September 2019 die Unterhaltsreinigung sowie Sonder- und Grundreinigungen im Theater der Starlight Express GmbH in Bochum übernommen. Der Dienstleister ist von Dienstag bis Sonntag mit bis zu zwölf Reinigungskräften im Theater beschäftigt. Morgens erfolgt die Unterhaltsreinigung des Foyers, des Theatersaals mit der Bühne, der Kantine, der Garderobe, der Werkstätten und der Büros. An Showtagen übernehmen zudem Tageskräfte vor und während den Vorstellungen Reinigungsarbeiten: In den Pausen wird die Bühne, während der Vorstellung das Foyer gereinigt. Da die Bühnenbereiche speziellen Anforderungen unterliegen, steht bei der Reinigung neben der Sauberkeit vor allem die Sicherheit im Fokus. Inzwischen ist Piepenbrock auch für weitere Reinigungsdienstleistungen und die Müllentsorgung zuständig.

