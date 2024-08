PMRE und HTW: Umfrage zu neuem Real Estate Management-Ansatz

„Frugal Real Estate: Mit weniger mehr!“ – Unter diesem Motto startet das Competence Center Process Management Real Estate (CC PMRE) gemeinsam mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW), der cctm real estate & infrastructure AG in Basel und der Tongji Universität Shanghai eine neue Studie zur Zukunft des Immobilien-Managements. In der Marktanalyse werden Experten der deutschsprachigen Immobilienwirtschaft (DACH-Region) befragt. Zudem liegt ein Fokus auf der Immobilienbranche in China.

Das Ergebnis der Studie soll ein Leitfaden sein, der ein frugales, also schlichtes, karges, reduziertes Vorgehen greifbar machen soll und der folgende Fragen beantwortet:

Wie erzeugt ein Weniger in Immobilien mehr Attraktivität, Ertrag und Wertstabilität?

Wie ermöglicht ein Weniger in Immobilienunternehmen mehr Effizienz, Arbeitszufriedenheit und finanziellen Erfolg?

Mit dem „PMRE Marktanalyse 2025 Frugal Real Estate: Mit weniger mehr!“ wollen die Studienmacher Chancen aufzeigen, die sich aus einer Vereinfachung von Immobilien einer Reduktion von Komplexität in Immobilienunternehmen ergibt. In einem sechsseitigen Dokument zum Download ist das Forschungskonzept beschrieben.

Die Umfrage zur Erhebung startet heute und erfolgt über ein Online-Formular. Es sind knapp 60 Fragen zu beantworten, wobei das in der weit überwiegenden Zahl durch schlichte Auswahl eines Zustimmungsgrades erfolgt („stimme gar nicht zu“ bis „stimme voll und ganz zu“). Die Umfrage endet am 8. Oktober 2024, die Ergebnisse werden im Frühjahr 2025 zur Verfügung stehen.

Als Autoren der Studie zeichnen Prof. Regina Zeitner (HTW Berlin) sowie Prof. Marion Peyinghaus und Ann-Kathrin Kempter (beide CC PMRE) verantwortlich.