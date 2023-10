Prototyp für Platin

Der Industrieimmobilienentwickler und -Betreiber Goodman hat im Rahmen seiner GreenSpace+ Nachhaltigkeitsstrategie einen Prototyp für neue Logistikzentren entwickelt, der darauf abzielt das Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zu erhalten. Das erste Projekt nach dem neuen Konzept soll bis Sommer 2024 in der Metropolregion Bremen entstehen und Goodman dabei helfen, die von der Science Based Targets Initiative genehmigten Ziele zur Reduzierung der Scope-3-Emissionen im Einklang mit dem 1,5-Grad Klimaziel zu erreichen.

Da ein Großteil der CO2-Emissionen eines Gebäudes in den verbauten Materialien liegt, beabsichtigt Goodman, diese durch den Einsatz spezieller kohlenstoffarmer Materialien um 30 Prozent zu senken. Beton soll beispielsweise entweder aus der vorigen Bebauung des Standorts recycelt werden, oder genau wie Stahl und Aluminium kohlenstoffreduziert hergestellt werden. In Ergänzung dazu sollen möglichst viel Holz sowie Kohlenstoff-absorbierende Farbe verwendet werden.

Auch im Betrieb wird das Bremen GreenSpace+ One Logistics Centre erstmals alle Designmerkmale ihrer Nachhaltigkeitsstrategie in einem Entwicklungsprojekt umsetzen. Über eine vollflächige Photovoltaik-Dachanlage mit einer Leistung von 300kWp und bis zu sieben Windturbinen soll unter anderem das vollständig fossilfreie Heiz- und Kühlsystem mit Luft-Wasser-Wärmepumpensystem betrieben werden. Dachoberlichter und LED-Beleuchtung mit Tageslicht- und Bewegungssensoren sorgen für ausreichende und energiesparende Lichtversorgung, während Regenwasser sowohl für die Sekundärnutzung in Büroflächen, als auch die Bewässerung von Grünflächen genutzt werden soll. Zudem seien an 50 Prozent der Pkw-Parkplätze bereits Ladegeräte für Elektrofahrzeige installiert und der Rest, sowie Lkw-Parkplätze dafür vorbereitet.

Diese Nachhaltigkeitsstrategien konnten schon vor Fertigstellung die Pilous Packaging GmbH überzeugen, die bereits einen Mietvertrag im Bremer Logistikzentrum unterschrieben hat. Die Firma sieht Vorteile des Zentrums in der Unterstützung ihrer eigenen Nachhaltigkeitsziele.