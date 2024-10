Rentokil Initial übernimmt I.H.D. Dienstleistungen KG

Nach Übernahme der Wiesbadener Baumhaus GmbH im Juli 2024 expandiert Rentokil Initial nun im Großraum Nürnberg. Zum 30. September ist die I.H.D. Dienstleistungen KG aus Schwaig Teil der Unternehmensfamilie geworden.

I.H.D. bietet im Großraum Erlangen, Fürth und Nürnberg Taubenabwehr und Schädlingsbekämpfung für Privatkunden sowie Betriebe, Stadien und Behörden an. „Die unendlich vielen Möglichkeiten unserer Zeit erfordern einfach ein breiter aufgestelltes und vielseitig gefächertes Unternehmertum“, bewertet Michael Bischoff, bisheriger Inhaber und Geschäftsführer der I.H.D., den Schritt.

Rentokil Initial ist in 90 Ländern aktiv und bietet Schädlingsbekämpfung, Vorratsschutz, Innenraumbegrünung, Hygiene- und weitere Servicedienstleistungen an. Mit dem Zukauf der KG gewinnt Rentokil einen weiteren Standort in Deutschland dazu.