Samsic übernimmt Service Concept Gruppe

Mit der Übernahme der Service Concept Gruppe hat die französische Samsic-Gruppe ihre Präsenz im deutschen Markt für Facility Services ausgebaut. Das Familienunternehmen Samsic kommt aus der Gebäudereinigung und hat seit 1986 sein Dienstleistungsangebot im Bereich Facility Management ständig erweitert. In den drei Samsic-Kompetenzbereichen Facility, HR und Airport erwirtschaften heute 125.000 Mitarbeitende in 27 Ländern einen Gesamtumsatz von 3,65 Mrd. Euro. Auf die Facility-Services-Sparte entfallen laut Unternehmenswebseite 2,03 Mrd. Euro Umsatz in 24 Ländern.

In Deutschland ist Samsic seit 2017 mit Services in den Bereichen Reinigung, Sicherheit und Winterdienst präsent. Mit der Akquisition will der Dienstleister sein Angebot an multitechnischen Dienstleistungen und umfassenden Lösungen für das Gebäudemanagement erweitern und die wachsende Nachfrage deutscher Unternehmen in diesen Bereichen bedienen. Dieter Gitzen, CEO von Samsic Deutschland, erklärt: „Die vergangenen zwei Jahre waren für Samsic in Deutschland von einem außergewöhnlichen Wachstum geprägt. Mit der Integration der Service Concept Gruppe sind wir auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur auf dem Markt zu werden.“

Die Unternehmensgruppe Service Concept ist nach eigenen Angaben mit 12 Niederlassungen bundesweit und knapp 600 Mitarbeitern seit 30 Jahren als Komplettanbieter im technischen und infrastrukturellen Gebäudemanagement tätig. Der Sitz der Muttergesellschaft ist im Europarc Dreilinden im brandenburgischen Kleinmachnow vor den Toren Berlins.