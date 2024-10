Schneider Electric und Recogizer automatisieren jetzt Gebäude gemeinsam

Der Elektronik-Konzern Schneider Electric (SE) und der KI-Spezialist Recogizer haben gestern auf der Expo Real ihre strategische Partnerschaft verkündet. Geplant ist, die IoT-Plattform EcoStruxure Building Advisor von SE mit der selbst lernenden Steuerung energyControl für Heizung, Lüftung und Klimatisierung von Recogizer zu verknüpfen. Ziel ist, Gebäude intelligenter zu steuern.

Durch die Kooperation mit Recogizer erweitert der französische Konzern sein Portfolio für Nachhaltige und energieeffiziente Lösungen um selbstlernende KI-Werkzeuge für den, so die Pressemeldung, „vorausschauenden Betrieb von Heizungs- Lüftungs- und Klimaanlagen in gewerblich genutzten Immobilien“. Die Partner stellen bis zu 40 % Energieeinsparung in Aussicht.

Der Schneider Electric EcoStruxure Building Advisor unterstützt durch automatische Analyse und zustandsorientierte Wartung den optimalen Anlagenbetrieb, während Recogizer unter anderem Daten aus den Anlagen und dem Gebäude sowie Nutzungsintensität und die Wetterprognosen in seine Algorithmen einbezieht.