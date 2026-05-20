Socotec bleibt TGA-Planer für Bildungsbau Hamburg

Der für den Bau und die Bewirtschaftung der Hamburger Bildungsimmobilien zuständige Verbund Bildungsbau Hamburg hat Socotec Building Solutions erneut als Rahmenvertragspartner mit TGA-Planungsleistungen betraut.

„Die dritte Beauftragung in Folge bestätigt unsere verlässliche und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schulbau Hamburg und Gebäudemanagement Hamburg“, sagte Eike Riggert, Leiter des Hamburger Büros von Socotec Building Solutions, mit Blick auf die landeseigenen Unternehmen SBH und GMH. Der Rahmenvertrag umfasst laut Riggert die TGA-Planung für Neubauten und Sanierungen für Kindertagesstätten, Schulen sowie Sporthallen. Die Leistungen sind in separate Lose für Heizung/Lüftung/Sanitär und Elektro gegliedert.

Socotec hat nach eigenen Angaben seit 2019 in Hamburg unterschiedliche Planungs- sowie Objektüberwachungsleistungen erbracht und dabei über 20 TGA-Projekte umgesetzt.