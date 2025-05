Socotoc-Gesellschaften firmieren unter einer Marke

Um die Stärken der einzelnen Einheiten weiter zu bündeln und unternehmensübergreifend auf dem Markt Präsenz zu zeigen, wurden drei zum deutschen Unternehmensverbund gehörende Unternehmen umfirmiert, gab Socotec Deutschland bekannt.

Die ZPP Ingenieure AG, die sich auf Planung, Prüfung und Beratung in den Geschäftsbereichen Infrastruktur, Energie und Industrie und Hochbau konzentriert, wurde zur Socotec Ingenieure AG. Die Canzler GmbH mit Kompetenzen in den Bereichen Architektur, Technische Gebäudeausrüstung, Generalplanung, Facility Management Consulting, Immobilienberatung und Projektsteuerung trägt nun den Namen Socotec Building Solutions GmbH.

Mit der Umfirmierung der Socotec Testing GmbH in die Socotec Kampfmittelbergung GmbH wurden gleichzeitig die Gesellschaften der Schollenberger Kampfmittelbergung in Deutschland und Österreich gebündelt, heißt es weiter aus Hamburg. Seit April sind Tanja Lange und Sven Bartholomäus neue Geschäftsführer der Schollenberger Kampfmittelbergung Deutschland GmbH.

„Mit der Einführung einer einheitlichen Marke innerhalb von Socotec Deutschland haben wir einen bedeutenden Schritt innerhalb unserer internationalen Gruppenstrategie vollzogen. Damit stärken wir die Sichtbarkeit, Effizienz und Anschlussfähigkeit einer unserer wichtigsten Länderplattformen sowohl in Bezug auf die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe als auch im internationalen Marktumfeld“, sagte Hervé Montjotin, CEO der Socotec Gruppe, die in 27 Ländern rund 14.000 Mitarbeitende beschäftigt, davon 1.400 in Deutschland.

Weitere Informationen und Unternehmenskennzahlen zur Socotec Building Solutions GmbH finden Sie in unserer Datenbank der FM-Beratungsunternehmen oder in der gedruckten Ausgabe unserer Marktübersicht der FM-Beratungsunternehmen 2025. Dort jedoch jeweils noch unter dem alten Namen Canzler.