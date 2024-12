Strabag PFS übernimmt Gebäudedienstleister in Tschechien

Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) hat die auf technisches Facility Management spezialisierte B2 Assets s.r.o. mit Sitz in Prag erworben.

Der tschechische Gebäudedienstleister erwirtschaftet mit rund 80 Mitarbeitern jährlich etwa 12 Mio. Euro Umsatz, teilte Strabag PFS am 5. Dezember mit. B2 Assets betreut den Angaben zufolge ein Portfolio mit einer Mietfläche von rund 1,4 Mio. m², darunter Logistik- und Industrieunternehmen, Bürostandorte, Hotels und Einkaufszentren, die über große Teile von Tschechien verteilt sind. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Die Akquisition passt ideal in unsere Wachstumsstrategie. Wir können unsere Leistungen nun landesweit anbieten und unsere Aktivitäten damit weiter ausbauen“, sagte Stefan Babsch, Geschäftsführer der Strabag PFS. Die Unternehmensgruppe steuert ihre Auslandsaktivitäten in Tschechien, Polen, der Slowakei und Luxemburg über die österreichische Landesgesellschaft in Wien.