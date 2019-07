TÜV Süd Advimo übernimmt PM für Savills IM

Savills Investment Management (Savills IM) hat der TÜV Süd Advimo GmbH das kaufmännische und technische Property Management übertragen. Es handelt sich sowohl um das „Lister Dreieck“ in Hannover mit einer Mietfläche von rund 18.800 qm sowie eine Bestandshalle (36.500 qm) und einen Neubau in Straubing (12.000 qm). Außerdem übernimmt die TÜV Süd drei Bestandsobjekte in Heidelberg-Leimen, St. Ingbert und Berlin mit jeweils ca. 5.000 qm.

