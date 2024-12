Ungarischer Facility-Services-Anbieter B+N übernimmt Köberl Group

Die ungarische B+N Referencia Zrt. hat von der Investmentgesellschaft Gimv die Mehrheitsbeteiligung an der Köberl Group, einem süddeutschen Anbieter von Gebäudemanagement- und Gebäudetechnik-Dienstleistungen, übernommen. Die Mitgesellschafter und Geschäftsführer Armin und Karl Köberl bleiben weiterhin in der Geschäftsführung tätig und am Unternehmen beteiligt. Zur Köberl Group gehören die Marken Fink Gebäudetechnik, Gema Gebäudemanagement, SGM Süddeutsche Gebäudemanagement, 089 Immobilienmanagement, Kriotec Kälte- und Klimatechnik, THG Abwassertechnik und Rohrreinigungs-Service RRS. Sie bieten mit rund 600 Mitarbeitenden alle Leistungen aus Gebäudetechnik, Gebäudemanagement, Hausmeisterservice und Life-Cycle-Management schwerpunktmäßig in Süddeutschland an.

Die Entwicklung von B+N

B+N ist nach eigenen Angaben der „marktführende Facility-Services-Anbieter in Mittel- und Osteuropa (CEE)“. Neben Ungarn ist das Unternehmen in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien und Slowenien vertreten. Rund 12.000 Mitarbeitende erwirtschaften dort einen Umsatz von 330 Mio. Euro. 2021 übernahm B+N die ISS-Unternehmen in Mittel- und Osteuropa, 2022 folgten die Zukäufe der Firmen Inwemer in Polen und i-Facility Ecod in Bulgarien. 2023 vollzog B+N mit der Übernahme der italienischen Sagad den ersten Schritt Richtung Westeuropa. Zu den Kunden von B+N zählen namhafte Vertreter des ungarischen Unternehmenssektors sowie öffentliche Einrichtungen.

Stimmen zur Übernahme

Die Investmentgesellschaft Gimv hatte sich im März 2020 an der Köberl Group beteiligt und gemeinsam mit Armin und Karl Köberl die Expansion und strategische Weiterentwicklung des Unternehmens sowie die Digitalisierung vorangetrieben. Neben signifikantem organischen Wachstum, besonders im Gebäudemanagement und in weiteren Regionen, wurde auch das Serviceportfolio mit gezielten Zukäufen erweitert und der Fokus auf wiederkehrende Kunden und Aufträge verstärkt. Die beiden Geschäftsführer und Mitgesellschafter freuen deshalb sich darauf die „Erfolgsgeschichte mit B+N fortzusetzen, neue Potenziale für unsere Kunden zu erschließen und unseren Mitarbeitern noch mehr Perspektiven zu bieten“. Ferenc Kis-Szölgyémi, Geschäftsführer und Eigentümer von B+N, will die Köberl Group „in der nächsten Wachstumsphase unterstützen, insbesondere bei der weiteren, auch internationalen Expansion sowie der Vertiefung der Eigenleistung, speziell im infrastrukturellen Facility Management“.