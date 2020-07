VDI 6026 Blatt 1: Dokumentation von Arbeitsabläufen und Vernetzungen

Die VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG) hat die Richtlinie VDI 6026 Blatt 1, „Dokumentation in der technischen Gebäudeausrüstung – Inhalte und Beschaffenheit von Planungs-, Ausführungs- und Revisionsunterlagen“, als Entwurf veröffentlicht. Sie richtet sich als Arbeitshilfe an Planer, Architekten, Bauherren, Bauingenieure und Behörden. Dabei standardisiert sie die Anforderungen an Unterlagen, die für die Planung, Ausführung oder das Betreiben eines Projekts der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA) notwendig sind. Diese Maßgaben sind in gewerkebezogenen Dokumentationstabellen zusammengefasst und konkretisiert.

Die Richtlinie kann zum Preis von EUR 94,21 beim Beuth Verlag bestellt werden. Onlinebestellungen sind unter www.vdi.de/6026 oder www.beuth.de möglich.