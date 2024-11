VDI-Richtlinie für maschinenlesbare Raumbücher

Der VDI hat die Richtlinie 6070 Blatt 1 „Raumbuch: Allgemeine Anforderungen und Grundlagen“ veröffentlicht. Die Richtlinie dient als umfassende Grundlage für das Instrument „Raumbuch“, das eine konsistente, maschinenlesbare Erfassung und Verwaltung von Bauwerksinformationen ermöglicht, teilte der VDI mit. Die Richtlinie wurde den Angaben zufolge entwickelt, um die Vielzahl an Informationen, die im Lebenszyklus eines Bauwerks von der Konzeptionsphase über die Planungs- und Errichtungsphase bis hin zur Betriebsphase benötigt werden, zu organisieren und strukturiert darzustellen. Das soll die Zusammenarbeit aller Beteiligten, wie etwa Architekten, Planer, Facility Manager und Investoren erleichtern.

In der VDI 6070 Blatt 1 werden die grundsätzlichen Anforderungen an Raumbücher sowie eine standardisierte Gliederungsstruktur festgelegt, die eine maschinenlesbare Darstellung möglich machen, heißt es weiter aus Düsseldorf. Dazu gehören alphanumerische Daten wie Raumbezeichnungen, Nutzungsarten und technische Details, die sich beispielsweise in Form einer Datenbank oder auch als integraler Bestandteil eines BIM-Modells umsetzen lassen. Die VDI-Richtlinie soll damit sowohl gedruckte als auch digitale Darstellungsformen unterstützen und Vorlagen für konventionelle Raumbuchblätter erarbeiten, die als Arbeitsgrundlage dienen können.