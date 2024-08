Cybersecurity: Vinci Energies übernimmt Fernao Group

Vinci Energies hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fernao Group GmbH, einem führenden Anbieter von Cybersecurity-Dienstleistungen in Deutschland und der Schweiz, unterzeichnet.

Fernao hat den Hauptsitz in Köln und weitere 26 Standorte in Deutschland und der Schweiz. Die Gruppe ist seit über 35 Jahren als Anbieter von IT-Sicherheitsdienstleistungen und IT-Lösungen aktiv. Als solcher identifiziert sie Risiken und Bedrohungen für ihre Kunden, um deren Unternehmen und Daten zu schützen.

Zusätzlich bietet das Unternehmen Dienstleistungen und Managed Services im Bereich der Überwachung von IT- und OT-Infrastrukturen sowie Application-Management an. Schließlich ist Fernao qualifiziert, die europäische Netz- und Informationssicherheitsrichtlinie zum Schutz von Industrieanlagen und kritischen Infrastrukturen umzusetzen (NIS2-Anforderungen).

Mit der Übernahme stärkt Vinci Energies die Kapazitäten der eigenen ICT-Marke Axians in beiden Ländern in den Bereichen Cybersecurity, IT- und Cloud-Services. Die Übernahme bedarf noch der Genehmigung durch die Wettbewerbshüter.