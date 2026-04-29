VKIG und FKT weitere Partner der CAFM-MESSE & KONGRESS

Der VKIG – Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften e. V. und die FKT – Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. sind neben dem gefma – Deutscher Verband für Facility Management und dem CAFMRING – Verband für die Digitalisierung im Immobilienbetrieb weitere Partner der CAFM-MESSE & KONGRESS 2026. Diese wird am 29./30. Juni von der Fachzeitschrift „Der Facility Manager“ im Esperanto Kongress- & Kulturzentrum Fulda veranstaltet.

Programm und Anmeldung: www.cafm-messe.de

Mitglieder des VKIG und der FKT können über die Verbände ein Kontingent an Gratis-Messetickets beziehen!

Mirja Montag, Betriebsleiterin beim Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal und Mitglied im VKIG, sowie FKT-Präsident Horst Träger werden sich an der Diskussionsrunde „Digitalisierung im Facility Management der Öffentlichen Hand und im kommunalen Umfeld“ beteiligen, die am zweiten Tag der Messe stattfindet.

Der Verband kommunaler Immobilien- und Gebäudewirtschaften e. V. (VKIG) mit seinen 77 Mitgliedern vertritt die Belange der kommunalen Gebäudewirtschaften in Deutschland. Die als Ämter, Fachbereiche, Eigenbetriebe u. a. organisierten VKIG-Mitglieder verantworten den Bau, die Sanierung und den Unterhalt aller kommunalen Gebäude. Sie repräsentieren Kommunen mit insgesamt ca. 12,7 Millionen Einwohnern in 7 Landeshauptstädten, 66 Städten und 4 Landkreisen aus 13 Bundesländern.

Die Fachvereinigung Krankenhaustechnik e.V. (FKT) ist der größte deutsche Berufsverband für leitendes Technisches Personal in Gesundheitseinrichtungen. Sie besteht seit 1974 und eint Ingenieure, Architekten, Planer, Techniker und andere technische Berufe, Industrie sowie Dienstleister in dem gemeinsamen Ansinnen, Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen eine bestmögliche, zukunftsorientierte technische Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.